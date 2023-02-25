Судно "Хивус" сбило мужчину на коньках на льду Байкала
На льду Байкала мужчина катался на коньках и был сбит судном «Хивус». Пострадавший получил серьезные травмы, сообщает иркутское управление МЧС России.
Инцидент произошел возле поселка Листвянка. Мужчина катался на коньках по озеру и выехал на накатанную дорогу, по которой суда «Хивус» возили туристов.
Пострадавший получил открытый перелом руки и открытую черепно-мозговую травму. Мужчину отвезли в больницу Иркутска.
Детали происшествия сейчас устанавливает полиция.
«Хивус» - отечественный катер на воздушной подушке. Он используется круглый год и предназначен для туристов, спасателей, медиков, военных и т.д.
Ранее под Волгоградом катер на воздушной подушке насмерть сбил мужчину.