Судно "Хивус" сбило мужчину на коньках на льду Байкала

На льду Байкала мужчина катался на коньках и был сбит судном «Хивус». Пострадавший получил серьезные травмы, сообщает иркутское управление МЧС России.

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Инцидент произошел возле поселка Листвянка. Мужчина катался на коньках по озеру и выехал на накатанную дорогу, по которой суда «Хивус» возили туристов.

Пострадавший получил открытый перелом руки и открытую черепно-мозговую травму. Мужчину отвезли в больницу Иркутска.

Детали происшествия сейчас устанавливает полиция.

«Хивус» - отечественный катер на воздушной подушке. Он используется круглый год и предназначен для туристов, спасателей, медиков, военных и т.д.