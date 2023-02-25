Человек погиб при восхождении на Эльбрус

В 14:12 25.02.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4800 метров (район скал «Пастухова»), скончался участник группы восхождения 1964 года рождения (предположительно от сердечного приступа). Группа из 5 человек. Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники. Информация уточняется, — говорится в сообщении.