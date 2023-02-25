Человек погиб при восхождении на Эльбрус

При восхождении на гору Эльбрус на высоте 4800 метров скончался турист, сообщает в Telegram управление МЧС по Кабардино-Балкарии. По предварительной версии, мужчина умер в результате сердечного приступа.
Он находился в компании из пяти человек. К ним были направлены спасатели. До этого МЧС сообщало о сходе лавины на Эльбрусе.
В 14:12 25.02.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4800 метров (район скал «Пастухова»), скончался участник группы восхождения 1964 года рождения (предположительно от сердечного приступа). Группа из 5 человек. Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники. Информация уточняется, — говорится в сообщении.