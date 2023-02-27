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14 минут назад

Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве

Lenta.ruиещё 4

В Москве полиция задержала 226 молодых людей перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранители пресекли массовую драку на станции метро «ЦСКА» и около ТЦ между двумя враждующими молодежными течениями. Принять участие в стычке собирались более 220 человек, среди них 188 несовершеннолетних. У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.

Родителям восьмерых подростков были выписаны административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Причиной драки стал конфликт, произошедший днем ранее в метро на станции «Лубянка». Там порядка 20 молодых людей напали на сверстника за внешний вид, В лицо ему брызнули перцовым баллончиком.

Ранее было опубликовано видео поимки молодых людей. Сообщалось, что по делу о массовой драке задержали девятерых подростков-неформалов из «ЧВК Редан». Подростки из этого сообщества носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

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