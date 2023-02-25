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55 минут назад

112: во время восхождения группы туристов на Эльбрус погиб альпинист

Газета.Ru

Туристическая группа запросила помощь спасателей, рассказав, что один из альпинистов погиб при восхождении на Эльбрус, сообщается в Telegram-канале 112.

112: во время восхождения группы туристов на Эльбрус погиб альпинист
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительным данным, зарегистрированная туристическая группа, состоящая из пяти человек, совершала восхождение на Эльбрус. Они запросили помощь спасателей на высоте 4 800 метров. Туристы сообщили, что они находятся около скал Пастухова. Один из участников группы погиб. Альпинисты считают, что причиной послужил сердечный приступ.

Кроме этого, на Эльбрусе под лавину попали трое сноубордистов. Они катались на немаркированной трассе в районе ущелья Терскол, что могло спровоцировать сход снега. Сотрудники МЧС уже направляются к потерпевшим.

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