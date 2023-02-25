112: во время восхождения группы туристов на Эльбрус погиб альпинист

Туристическая группа запросила помощь спасателей, рассказав, что один из альпинистов погиб при восхождении на Эльбрус, сообщается в Telegram-канале 112.

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По предварительным данным, зарегистрированная туристическая группа, состоящая из пяти человек, совершала восхождение на Эльбрус. Они запросили помощь спасателей на высоте 4 800 метров. Туристы сообщили, что они находятся около скал Пастухова. Один из участников группы погиб. Альпинисты считают, что причиной послужил сердечный приступ.