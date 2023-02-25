Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке

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Ребенок погиб около 17:00 по местному времени в субботу, 25 февраля. Он выехал за пределы оборудованной лыжной трассы и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы.

«Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. РИА Новости уточняет, что база «Морозная» — один из главных горнолыжных центров Камчатки. Она оснащена четырьмя подъемниками и пятью трассами разной сложности для профессионалов и любителей.