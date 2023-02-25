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11 минут назад

В Москве задержали девять подростков из группировки «Рёдан»

Илья Родин

Полиция задержала девять подростков из группировки «Рёдан» по делу о массовой драке в торговом центре «Авиапарк». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Москве задержали девять подростков из группировки «Рёдан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов продолжают искать остальных участников драки, которая на днях проходила практически на всех этажах ТЦ.

Уточняется, что главной целью силовиков является глава группы неформалов, известный как «Али».

Патрули дежурят возле всех столичных торговых центров, задерживают школьников, похожих на членов «Рёдана».

В Москве будут задерживать подростков со значками паука

Напомним, что юношеское объединение названо в честь главы преступной группировки «Пауки» Геней Рёдане, героя криминальной японской манги Hunter x Hunter.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Авиапарк», одном из крупнейших в Европе, произошла потасовка. В ней участвовали десятки подростков. Охрана практически не вмешивалась в драку, останавливала только самых рьяных участников.

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