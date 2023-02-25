В Москве задержали девять подростков из группировки «Рёдан»

Полиция задержала девять подростков из группировки «Рёдан» по делу о массовой драке в торговом центре «Авиапарк». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, сотрудники правоохранительных органов продолжают искать остальных участников драки, которая на днях проходила практически на всех этажах ТЦ.

Уточняется, что главной целью силовиков является глава группы неформалов, известный как «Али».

Патрули дежурят возле всех столичных торговых центров, задерживают школьников, похожих на членов «Рёдана».

Напомним, что юношеское объединение названо в честь главы преступной группировки «Пауки» Геней Рёдане, героя криминальной японской манги Hunter x Hunter.