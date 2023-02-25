Сноубордисты попали под лавину на Эльбрусе

"В 13:25 мск 25 февраля поступило сообщение о том, что в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. Для эвакуации туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России в количестве восьми человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.