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18 минут назад

Трое сноубордистов попали под лавину на Эльбрусе

ТАСС

Спасатели выдвинулись на склон Эльбруса на поиск трех сноубордистов, которые, катаясь на немаркированной трассе, вызвали сход лавины, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

Трое сноубордистов попали под лавину на Эльбрусе
Фото: ТАСС ТАСС

"В 13:25 мск 25 февраля поступило сообщение о том, что в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. Для эвакуации туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России в количестве восьми человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, сноубордисты живы.

"В период с 25 по 26 февраля в горах КБР сохраняется лавиноопасность", - напомнили в ГУ МЧС.

Происшествия,МЧС России,
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