После драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело

После драки подростков из так называемого «ЧВК Редан» в московском ТЦ «Авиапарк» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняет Telegram-канал SHOT, на неформалов написали в полицию восемь заявлений. Помимо этого, подростками из новой субкультуры заинтересовалась Лига безопасного интернета. Ведомство уже отправило запрос в суд о запрете неонацистского движения «Редан».

Первая драка произошла на фуд-корте московского ТЦ 19 февраля. По рассказам представителей «ЧВК Редан», к ним подошла группа подростков, которые потребовали освободить стулья. В результате началась массовая драка. Позже молодые люди договорились встретиться повторно, то есть назначили «стрелку». Десятки конфликтующих уже задержаны.