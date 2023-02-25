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17 минут назад

После драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело

Lenta.ru

После драки подростков из так называемого «ЧВК Редан» в московском ТЦ «Авиапарк» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет Telegram-канал SHOT, на неформалов написали в полицию восемь заявлений. Помимо этого, подростками из новой субкультуры заинтересовалась Лига безопасного интернета. Ведомство уже отправило запрос в суд о запрете неонацистского движения «Редан».

Первая драка произошла на фуд-корте московского ТЦ 19 февраля. По рассказам представителей «ЧВК Редан», к ним подошла группа подростков, которые потребовали освободить стулья. В результате началась массовая драка. Позже молодые люди договорились встретиться повторно, то есть назначили «стрелку». Десятки конфликтующих уже задержаны.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

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