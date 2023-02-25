Сотрудники МЧС спасли женщину, заблудившуюся посреди Байкала

Туристка решила пройти 40 км по льду Байкала и заблудилась. Женщину нашли, когда она смогла выслать свои координаты спасателям, сообщает МЧС.

Сорокадвухлетняя туристка из Иркутска в два часа ночи вышла со станции Танхой Бурятии и отправилась по льду Байкала в сторону посёлка Листвянка. Она заранее разработала маршрут (длиной более 40 км) и зарегистрировала его на сайте МЧС России.

«Маяком» для женщины служили огни домов в Листвянке. Однако когда наступил рассвет, она потеряла ориентир и сбилась с маршрута.

Заблудившаяся туристка позвонила спасателям, но не могла сориентировать их, поскольку интернет в смартфоне отсутствовал. Сотрудники МЧС поддерживали разговор с туристкой, а позже ей удалось загрузить карту и прислать свои координаты.

Женщину нашли в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку. От медицинской помощи она отказалась.