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55 минут назад

В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки

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В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки «ЧВК Редан», сообщает Baza. Столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде.

В Москве будут задерживать подростков со значками паука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудникам московской полиции дали задание задерживать всех подростков с приметами "ЧВК Редан". Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой про "Геней Редан" (в комиксе это преступная группа, символ которой — паук с цифрой 4).

Они называют себя неформалами, выступающими против как футбольных фанатов, так и мигрантов», — говорится в сообщении источника.

За последние дни в нескольких столичных торговых центрах произошел ряд массовых драк, после которых были задержаны десятки подростков. Одна из драк попала на видео.

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