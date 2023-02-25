В Москве будут задерживать подростков со значками паука

«Сотрудникам московской полиции дали задание задерживать всех подростков с приметами "ЧВК Редан". Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой про "Геней Редан" (в комиксе это преступная группа, символ которой — паук с цифрой 4).