"Скопинский маньяк" вышел на свободу

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов вышел из СИЗО, поскольку истек предельный срок его содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.
Мохова выпустили из изолятора по решению суда. Следственные действия по его делу завершены. СМИ отмечают, что местные жители уже видели Мохова в магазине.
Прошлым летом во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело мужчины. Пресса писала, что бытовое убийство во время распития спиртного якобы случилось в доме Мохова, а он помогал переносить тело.
Мохова обвинили в укрывательстве. В августе суд отправил его под домашний арест, а затем в СИЗО, поскольку обвиняемый нарушил правила домашнего ареста: выходил в интернет и общался со свидетелем. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он заключил их в подвал, где насиловал четыре года. Жертвы передали на волю записку, и их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а СМИ окрестили его «Скопинским маньяком».