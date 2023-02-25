На Сахалине ликвидировали утечку метана на судне

Специалисты ликвидировали утечку газа на контейнеровозе "Феско Татарстан" в Северном порту города Корсакова на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

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"В 14:35 (06:35 мск - прим. ТАСС) <…> утечка метана на борту судна "Феско Татарстан" ликвидирована. После ликвидации утечки емкость выгрузили на пирс и готовят ее вывоз на безопасную площадку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что после спуска контейнера с судна будет принято решение о том, проводить ли ремонтные работы или перекачивать газ в другую емкость.

Утром 25 февраля поступила информация о том, что в Северном порту на судне-контейнеровозе "Феско Татарстан" обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. С судна эвакуирован экипаж - 17 человек. От места происшествия до ближайшего административного здания порта - 300 м, до жилых домов - 900 м.