Молодая мать убила своего трехмесячного сына в Смоленске

В Смоленске 20-летняя девушка убила своего трехмесячного сына из-за плача.

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Инцидент произошел вечером 23 февраля. Пьяная 20-летняя девушка находилась в квартире со своим трехмесячным сыном. Она разговаривала по телефону с биологическим отцом своего ребенка. Между ними произошел конфликт, вследствие чего малыш заплакал. Подозреваемая, испытывая раздражение из-за плача ребенка, ударила ребенка по лицу.

Спустя некоторое время мать обнаружила, что мальчик себя плохо чувствует. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. По прибытию, врачи констатировали смерть ребенка, причиной стал травматический отек головного мозга.