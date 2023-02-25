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58 минут назад

Молодая мать убила своего трехмесячного сына в Смоленске

Vse42.ru

В Смоленске 20-летняя девушка убила своего трехмесячного сына из-за плача.

Молодая мать убила своего трехмесячного сына в Смоленске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 23 февраля. Пьяная 20-летняя девушка находилась в квартире со своим трехмесячным сыном. Она разговаривала по телефону с биологическим отцом своего ребенка. Между ними произошел конфликт, вследствие чего малыш заплакал. Подозреваемая, испытывая раздражение из-за плача ребенка, ударила ребенка по лицу.

Спустя некоторое время мать обнаружила, что мальчик себя плохо чувствует. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. По прибытию, врачи констатировали смерть ребенка, причиной стал травматический отек головного мозга.

Молодую маму задержали. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СКР по Смоленской области.

Происшествия,Следственный комитет,
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