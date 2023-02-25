В центре столицы лошадь убило током

Двух лошадей ударило током от рекламного табло на Триумфальной площади в столице, для одной из них инцидент оказался смертельным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

На место происшествия приезжали экстренные службы.

Согласно информации очевидцев, одна из лошадей умерла через три минуты после удара, второе животное успели своевременно оттащить от провода и спасти. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет канал.

Ранее издание Daily Mail писало, что в Италии четырехлетний мальчик попал в реанимацию после столкновения с конной повозкой. От удара ребенок упал на землю и ударился головой.