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27 минут назад

В центре столицы лошадь убило током

Газета.Ru

Двух лошадей ударило током от рекламного табло на Триумфальной площади в столице, для одной из них инцидент оказался смертельным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В центре столицы лошадь убило током
Фото: ТАССТАСС

На место происшествия приезжали экстренные службы.

Согласно информации очевидцев, одна из лошадей умерла через три минуты после удара, второе животное успели своевременно оттащить от провода и спасти. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет канал.

Ранее издание Daily Mail писало, что в Италии четырехлетний мальчик попал в реанимацию после столкновения с конной повозкой. От удара ребенок упал на землю и ударился головой.

До этого в Башкирии подросток получил смертельный удар током, забравшись на крышу пилорамы. Он скончался до прибытия медиков, врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

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