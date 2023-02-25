На судне у берегов Сахалина обнаружили утечку метана

"Утром 25 февраля поступила информация о том, что в Северном порту на судне-контейнеровозе "Феско Татарстан" обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. <…> Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 1 км", - сообщили в ведомстве.