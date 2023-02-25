На судне у берегов Сахалина обнаружили утечку метана

Утечка метана обнаружена на судне-контейнеровозе "Феско Татарстан" в Северном порту Корсакова на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Утром 25 февраля поступила информация о том, что в Северном порту на судне-контейнеровозе "Феско Татарстан" обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. <…> Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 1 км", - сообщили в ведомстве.
С судна эвакуирован экипаж - 17 человек. На месте происшествия выставлено оцепление силами МВД, в готовности - пожарные и медики. Ожидается прибытие специалистов группы компаний "Айленд дженерал сервисес" для осмотра емкости и принятия мер по ликвидации утечки.
"Емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами. Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. <…> Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - добавили в пресс-службе.