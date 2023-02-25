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15 минут назад

Неизвестные убили 26 краснокнижных оленей на Сахалине

Вечерняя Москваиещё 1

Останки 26 особей краснокнижного дикого северного оленя были обнаружены на севере Сахалина. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Десятки краснокнижных оленей убили на Сахалине
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе, — говорится в сообщении.

Убившим животных браконьерам теперь грозит уголовная ответственность, так как дикий северный олень занесен в Красную книгу региона.

Также браконьеры будут обязаны возместить нанесенный природе ущерб. Всего на Сахалине насчитывается около двух тысяч особей данного вида, передает РИА Новости.

В подмосковном городском округе Клин злоумышленник 14 февраля незаконно застрелил лося. Животное скончалось от полученных травм. Об этом узнал представитель управления министерства экологии и природопользования Московской области и написал заявление в полицию.

Похожая история произошла неподалеку от деревни Лунинка в Рузском городском округе. Мужчина, ехавший в деревню на дорогой иномарке, застрелил лося, который переходил дорогу.

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