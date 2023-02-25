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51 минуту назад

Российский правозащитник попросил проверить освобождение скопинского маньяка

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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил провести проверку по поводу информации об освобождении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк. Об этом сообщает ТАСС.

Российский правозащитник попросил проверить освобождение скопинского маньяка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С соответствующим обращением российский правозащитник обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

«Прошу провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», — говорится в тексте обращения.

25 февраля Мохов, ранее арестованный по делу об укрывательстве убийства, был освобожден из-под стражи по решению суда. Информацию об этом подтвердило региональное следственное управление СК РФ.

2 августа 2022 года в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

Происшествия,Виктор Мохов,Игорь Краснов,Иван Мельников,Сергей Щукин,Следственный комитет,
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