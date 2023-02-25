Российский правозащитник попросил проверить освобождение скопинского маньяка

«Прошу провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», — говорится в тексте обращения.