В Саратове женщина вытащила из огня пьяного мужа, который устроил пожар

В Вольске, Саратовская область, женщина спасла пьяного мужа, вытащив его из огня, сообщает портал «Вольск.ру».

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Рано утром 24 февраля 2023 года в постройке, расположенной на территории частного дома, начался пожар. Женщина, выйдя во двор, увидела дым. Она зашла внутрь помещения и вытащила горящего супруга, чем спасла ему жизнь.

В 06:38 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Два расчета приехали на место происшествия и потушили пожар. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.