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27 минут назад

В Саратове женщина вытащила из огня пьяного мужа, который устроил пожар

Газета.Ru

В Вольске, Саратовская область, женщина спасла пьяного мужа, вытащив его из огня, сообщает портал «Вольск.ру».

В Саратове женщина вытащила из огня пьяного мужа, который устроил пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рано утром 24 февраля 2023 года в постройке, расположенной на территории частного дома, начался пожар. Женщина, выйдя во двор, увидела дым. Она зашла внутрь помещения и вытащила горящего супруга, чем спасла ему жизнь.

В 06:38 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Два расчета приехали на место происшествия и потушили пожар. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

По предварительным данным, 70-летний пенсионер 23 февраля 2023 года много выпивал и курил. Он устроил небольшой пожар в доме, а затем ушел спать в деревянную постройку, расположенную на участке. Там у него было оборудовано место для отдыха. Мужчина уснул в кресле вместе с сигаретой, из-за чего на нем загорелась одежда.

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