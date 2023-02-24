"24 февраля в 16:12 по местному времени (14:12 мск) в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области. Координаты землетрясения: 39,97 градусов северной широты; 67,74 градусов восточной долготы. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 190 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.