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13 минут назад

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

ТАСС

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на территлрии Узбекистана, его эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области. Об этом в пятницу сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

"24 февраля в 16:12 по местному времени (14:12 мск) в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области. Координаты землетрясения: 39,97 градусов северной широты; 67,74 градусов восточной долготы. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 190 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

По данным Центра, землетрясение ощущалось только в Джизакской области. О жертвах и ращрушениях не сообщается.

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