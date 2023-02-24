Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на территлрии Узбекистана, его эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области. Об этом в пятницу сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.
"24 февраля в 16:12 по местному времени (14:12 мск) в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился в Галляаральском районе Джизакской области. Координаты землетрясения: 39,97 градусов северной широты; 67,74 градусов восточной долготы. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 190 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.
По данным Центра, землетрясение ощущалось только в Джизакской области. О жертвах и ращрушениях не сообщается.