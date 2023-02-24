В Сети опубликовано видео со стрельбой в сотрудника ОМОН в центре Санкт-Петербурга. Злоумышленник выстрелил в силовика из обреза, после чего был задержан. Омоновец получил ранение в живот, пострадавшего доставили в больницу. По факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов в петербургском СК возбудили уголовное дело.

Преступник открыл огонь по омоновцу в районе станции метро «Гостиный Двор». На записи с камер наблюдения слышны звуки выстрелов, к месту ЧП сбегаются полицейские и толпа людей.

У стрелявшего нашли два обреза, два «коктейля Молотова», также при себе у него была музыкальная колонка, сообщает «Фонтанка». Задержанный уже дает показания. По данным издания, в сотрудника ОМОН стрелял 50-летний гражданин иностранного государства. Его мотивы выясняются.

Территория возле входа в подземку оцеплена, на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.