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26 минут назад

В Сеть попало видео стрельбы в сотрудника ОМОНа в Петербурге

News.ru

В Сети опубликовано видео со стрельбой в сотрудника ОМОН в центре Санкт-Петербурга. Злоумышленник выстрелил в силовика из обреза, после чего был задержан. Омоновец получил ранение в живот, пострадавшего доставили в больницу. По факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов в петербургском СК возбудили уголовное дело.

Преступник открыл огонь по омоновцу в районе станции метро «Гостиный Двор». На записи с камер наблюдения слышны звуки выстрелов, к месту ЧП сбегаются полицейские и толпа людей.

В Петербурге расстреляли сотрудника ОМОНа

У стрелявшего нашли два обреза, два «коктейля Молотова», также при себе у него была музыкальная колонка, сообщает «Фонтанка». Задержанный уже дает показания. По данным издания, в сотрудника ОМОН стрелял 50-летний гражданин иностранного государства. Его мотивы выясняются.

Территория возле входа в подземку оцеплена, на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

Стрельба произошла около 11:50. Незадолго до происшествия, в 11 часов, на Дворцовой площади был очередной развод сотрудников МВД и Росгвардии, после которого группа росгвардейцев направилась к Гостиному Двору.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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