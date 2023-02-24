Российская авиакомпания обманула пассажиров с временем вылета

Свердловская транспортная прокуратура проверяет инцидент в Екатеринбурге: мужчине прислали смс, что вылет задержится, но самолет вылетел по расписанию. Опоздали еще трое.
Мужчина приехал в аэропорт согласно новому времени вылета, но было поздно: воздушное судно было высоко над землей. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Транспортной прокуратуре, данные сведения сейчас проходят проверку.
«Четырем пассажирам чартерного рейса из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск отказано в перелете в связи с их опозданием на рейс. Денежные средства за неоказанную услугу будут возвращены«, – уточнили в надзорном ведомстве.
Пассажирам пришлось лететь другими авиакомпаниями, но в отношении «Уральских авиалиний», которые допустили подобную дезинформацию, организовали проверку.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Кольцово не посадили мужчину на самолет из-за того, что он был пьяным. Аэропортовые службы имеют такое право. В правилах перевозке написано, что пассажиры в алкогольном опьянении на борт не допускаются.