Суд арестовал поджигателя, устроившего смертельный пожар в центре Москвы. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Мужчине предъявлено обвинение по «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство семи лиц, совершенное общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). Вину он не признал, — говорится в сообщении.

21 февраля в гостинице «МКМ», расположенной в доме № 15 на Международной улице, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на 5-м из 16 этажей здания и распространился на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек и еще 11 пострадали.

По версии следствия, пожар начался из-за того, что кто-то поджег личные вещи в холле между жилыми помещениями. Причиной преступления, по данным Следственного комитета, стала личная неприязнь.

Позднее была установлена личность подозреваемого в умышленной порче имущества, а также в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.