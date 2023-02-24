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1 час назад

Суд арестовал поджигателя, устроившего смертельный пожар в центре Москвы

Вечерняя Москва

Суд арестовал поджигателя, устроившего смертельный пожар в центре Москвы. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Суд арестовал поджигателя, устроившего смертельный пожар в центре Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мужчине предъявлено обвинение по «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство семи лиц, совершенное общеопасным способом), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). Вину он не признал, — говорится в сообщении.

21 февраля в гостинице «МКМ», расположенной в доме № 15 на Международной улице, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на 5-м из 16 этажей здания и распространился на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек и еще 11 пострадали.

По версии следствия, пожар начался из-за того, что кто-то поджег личные вещи в холле между жилыми помещениями. Причиной преступления, по данным Следственного комитета, стала личная неприязнь.

Позднее была установлена личность подозреваемого в умышленной порче имущества, а также в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

В совершении поджога заподозрили 59-летнего уроженца Белгорода, бывшего фермера. Известно, что в момент начала пожара он был на пятом этаже общежития вместе со своей знакомой. Устроив пожар, оба сбежали с места преступления.

Происшествия,Следственный комитет,
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