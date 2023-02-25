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4 минуты назад

Пытавшегося поджечь военкомат российского школьника арестовали

Lenta.ruиещё 4

Суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника, который пытался поджечь военкомат. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram.

Пытавшегося поджечь военкомат российского школьника арестовали
Фото: ТАССТАСС

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (часть 3 статьи 30 и статья 205 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что российский подросток будет находиться под стражей до 22 апреля.

По версии следствия, школьник планировал вечером 23 февраля устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольской области. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали его по дороге к месту преступления.

О том, что школьника задержали, стало известно 24 февраля. При досмотре у него обнаружили зажигалку и бутылку с коктейлем Молотова.

Перед этим сообщалось, что в Мурманске неизвестные подожгли военкомат. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в течение десяти минут, никто не пострадал.

Происшествия,ФСБ,
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