Летевший из Сочи самолет аварийно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиаавиакомпании "Россия" "Боинг-737-800", следовавшее сообщением Сочи — Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту лайнера находились 167 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний. Также в нем были восемь членов экипажа.

Отмечается, что судно удалось благополучно посадить. По предварительной информации, никто не пострадал.