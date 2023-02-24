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43 минуты назад

Летевший из Сочи самолет аварийно сел в Красноярске

Lenta.ruиещё 3

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Летевший из Сочи самолет аварийно сел в Красноярске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиаавиакомпании "Россия" "Боинг-737-800", следовавшее сообщением Сочи — Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту города Красноярска по причине разгерметизации салона воздушного судна», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту лайнера находились 167 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний. Также в нем были восемь членов экипажа.

Отмечается, что судно удалось благополучно посадить. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы писал, что в результате перепада давления на борту самолета «России» пострадали пять человек. Уточнялось, что инцидент произошел на высоте 11 тысяч метров. Во время полета в пассажирском салоне перестала работать система регулирования давления.

Происшествия,Следственный комитет,Авиакомпания Россия,
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