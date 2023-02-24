Ребенок погиб при спуске на тюбинге с необорудованной горки в московском парке

Отмечается, что инцидент произошел 23 февраля в одном из парков на северо-западе столицы. При спуске с горки ребенок врезался в дерево. Мальчика госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он погиб в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне ребенок опрокинул фритюрницу с кипящим маслом и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В день происшествия трехлетний мальчик был дома вместе с шестимесячным братом и матерью, которая готовила ужин на кухне. Когда женщина отвлеклась, чтобы взять продукты, ее сын потянул за провод фритюрницы. Устройство с кипящим маслом опрокинулась на детей, после чего братьев отвезли в травмпункт, а оттуда — в ожоговый центр.