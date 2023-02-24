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19 минут назад

Ребенок погиб при спуске на тюбинге с необорудованной горки в московском парке

Lenta.ru

Восьмилетний мальчик погиб, катаясь на тюбинге с необорудованного склона в московском парке. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по городу Москве на своем сайте.

Ребенок погиб при спуске на тюбинге с необорудованной горки в московском парке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел 23 февраля в одном из парков на северо-западе столицы. При спуске с горки ребенок врезался в дерево. Мальчика госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он погиб в больнице от полученных травм.

СКР возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне ребенок опрокинул фритюрницу с кипящим маслом и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В день происшествия трехлетний мальчик был дома вместе с шестимесячным братом и матерью, которая готовила ужин на кухне. Когда женщина отвлеклась, чтобы взять продукты, ее сын потянул за провод фритюрницы. Устройство с кипящим маслом опрокинулась на детей, после чего братьев отвезли в травмпункт, а оттуда — в ожоговый центр.

Происшествия,Следственный комитет,
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