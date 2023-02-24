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29 минут назад

Ребенок погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге на северо-западе Москвы

Газета.Ruиещё 3

Восьмилетний мальчик врезался в дерево, когда катался на тюбе на северо-западе Москвы. В результате происшествия ребенок скончался.

Ребенок погиб при катании на тюбинге на северо-западе Москвы
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру, ребенок скончался. Инцидент произошел в парке Покровское-Стрешнево. Восьмилетний мальчик катался на тюбинге на необорудованном склоне. При спуске с горы врезался в дерево и был госпитализирован. В больнице мальчик умер.

На горку ребенок пришел с родителями. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что автомобиль с пятью подростками разбился в Краснодарском крае.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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