Ребенок погиб при катании на тюбинге на северо-западе Москвы

Восьмилетний мальчик врезался в дерево, когда катался на тюбе на северо-западе Москвы. В результате происшествия ребенок скончался.

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Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру, ребенок скончался. Инцидент произошел в парке Покровское-Стрешнево. Восьмилетний мальчик катался на тюбинге на необорудованном склоне. При спуске с горы врезался в дерево и был госпитализирован. В больнице мальчик умер.

На горку ребенок пришел с родителями. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по данному инциденту.