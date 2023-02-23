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1 час назад

Ангар загорелся на Алтуфьевском шоссе в Москве

Москва24

Ангар загорелся на Алтуфьевском шоссе в Москве. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по столице.

Ангар загорелся на Алтуфьевском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

О возгорании в доме №31 на Алтуфьевском шоссе спасатели узнали в 20:38. Пожарная бригада оперативно прибыла на место.

"Было обнаружено возгорание металлического неэксплуатируемого ангара на площади 300 квадратных метров", – отметили в МЧС.

Возгорание было локализовано в 21:12. Полностью справиться с огнем удалось к 21:19.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре на Кольцевой улице в подмосковной Лобне. В результате случившегося погибли два человека.

Отмечалось, что ими стали сотрудница ателье и работник автошколы. Еще двое пострадали. Из магазина эвакуировали 20 человек.

Происшествия,МЧС России,
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