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32 минуты назад

Вхожий в семью Ельцина нефтяной магнат был найден мертвым в Подмосковье

Lenta.ru

Бывший партнер зятя первого президента России Бориса Ельцина, вхожий в его семью, Вячеслав Ровнейко был найден мертвым в доме в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вхожий в семью Ельцина нефтяной магнат был найден мертвым
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Отмечается, что 59-летний бизнесмен был обнаружен без сознания около 23:00 в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе, спасти его не удалось. Издание пишет, что криминальная составляющая в смерти Вячеслава Ровнейко не прослеживается.

Раскрыты подробности гибели бизнесмена в Москве

В 2000 году бизнесмен совместно с мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко Леонидом Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. В 2005 году было проведено первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже, в результате чего удалось привлечь 131 миллион долларов.

Ранее в ноябре сообщалось, что 81-летняя бывшая сотрудница аппарата Госдумы была найдена мертвой у здания больницы для госслужащих в Москве.

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