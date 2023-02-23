Вхожий в семью Ельцина нефтяной магнат был найден мертвым

Бывший партнер зятя первого президента России Бориса Ельцина, вхожий в его семью, Вячеслав Ровнейко был найден мертвым в доме в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Отмечается, что 59-летний бизнесмен был обнаружен без сознания около 23:00 в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе, спасти его не удалось. Издание пишет, что криминальная составляющая в смерти Вячеслава Ровнейко не прослеживается.

В 2000 году бизнесмен совместно с мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко Леонидом Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. В 2005 году было проведено первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже, в результате чего удалось привлечь 131 миллион долларов.