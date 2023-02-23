В ЮАР утонул российский турист

Гражданин России, прибывший в ЮАР на отдых с семьей, утонул в четверг на одном из пляжей города Дурбан. Об этом сообщил местный новостной портал Arrive Alive, который отслеживает чрезвычайные происшествия.

Фото: © AP Photo/ Nardus Engelbrecht, архив © AP Photo/ Nardus Engelbrecht, архив

По его данным, служба экстренной медицинской помощи в 11:28 (12:28 мск) получила сигнал о том, что 47-летнего мужчину смыло волнами на пляже Вью-Умхланга на севере Дурбана. На место прибыли спасатели и поисковая бригада. Им удалось извлечь тело из воды. Врачи скорой помощи не смогли восстановить дыхание у россиянина, была констатирована его смерть.