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14 минут назад

В ЮАР утонул российский турист

ТАСС

Гражданин России, прибывший в ЮАР на отдых с семьей, утонул в четверг на одном из пляжей города Дурбан. Об этом сообщил местный новостной портал Arrive Alive, который отслеживает чрезвычайные происшествия.

В ЮАР утонул российский турист
Фото: © AP Photo/ Nardus Engelbrecht, архив© AP Photo/ Nardus Engelbrecht, архив

По его данным, служба экстренной медицинской помощи в 11:28 (12:28 мск) получила сигнал о том, что 47-летнего мужчину смыло волнами на пляже Вью-Умхланга на севере Дурбана. На место прибыли спасатели и поисковая бригада. Им удалось извлечь тело из воды. Врачи скорой помощи не смогли восстановить дыхание у россиянина, была констатирована его смерть.

Россиянин погиб в Таиланде

Портал указывает, что мужчина, прибывший на пляж с семьей, выбрал для плавания сектор, который не находился под контролем службы спасения. Имя утонувшего не раскрывается.

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