В Иране разбился вертолет с министром спорта страны

В городе Бафт (Иран) потерпел крушение вертолет, на борту которого находится министр спорта республики Хамид Саджади. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение при посадке около спортивного комплекса в Бафте.
По данным агентства, пилоты, министр и сопровождавшие его лица остались в живых. Сразу же после катастрофы их госпитализировали в одну из местных клиник.
Сведений о состоянии здоровья чиновника пока не поступало. Причины крушения вертолета также не называются.