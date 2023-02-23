В Иране разбился вертолет с министром спорта страны

В городе Бафт (Иран) потерпел крушение вертолет, на борту которого находится министр спорта республики Хамид Саджади. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

Фото: t.me/c/1556878897/95113 t.me/c/1556878897/95113

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение при посадке около спортивного комплекса в Бафте.

По данным агентства, пилоты, министр и сопровождавшие его лица остались в живых. Сразу же после катастрофы их госпитализировали в одну из местных клиник.