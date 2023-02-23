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8 минут назад

В СИЗО нашли мертвым обвиняемого в получении взяток экс-главу Котласа

ТАСС

Экс-главу Котласа в Архангельской области Андрея Бральнина, обвиняемого в получении взяток, нашли мертвым в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Экс-главу российского города нашли мертвым в СИЗО
Фото: СоцсетиСоцсети

"Да, все верно. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти Бральнина.

В следственном управлении уточнили, что обвиняемый находился в СИЗО в Вельске.

В пресс-службе УФСИН по Архангельской области ТАСС подтвердили факт гибели фигуранта дела, добавив, что, по предварительным данным, он покончил с собой. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и медперсонал изолятора, медики пытались реанимировать обвиняемого.

"При осмотре [тела погибшего] никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Бывший глава Котласа обвинялся по 17 эпизодам получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах, также его обвиняли в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. После того, как суд в октябре 2022 года изменил Бральнину меру пресечения с запрета определенных действия на подписку о невыезде, экс-чиновник попытался уехать из России, для чего улетел в Сочи. В сочинском аэропорту его задержали с купленными билетами, суд изменил ему меру пресечения на арест.

Происшествия,Следственный комитет,ФСИН,
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