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22 минуты назад

В Турции при землетрясениях погибли 100 военных

ТАСС

По меньшей мере 100 турецких военных погибли под завалами в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

"На данный момент, к сожалению, мы потеряли 100 наших военных. Мы все еще не можем разобрать завалы, чтобы спасти двух солдат. Ведутся постоянные работы", - сказал в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Землетрясение произошло в Исландии

В понедельник в провинции Хатай произошли два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции составило 43 556 человек.

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