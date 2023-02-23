"На данный момент, к сожалению, мы потеряли 100 наших военных. Мы все еще не можем разобрать завалы, чтобы спасти двух солдат. Ведутся постоянные работы", - сказал в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT .

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.