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20 минут назад

На Кубани завели уголовное дело после обнаружения подростка с цепью на ноге

Lenta.ru

В Краснодарском крае следователи завели уголовное дело после обнаружения 15-летнего подростка-инвалида с цепью на ноге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На Кубани завели уголовное дело после обнаружения подростка с цепью на ноге
Фото: 

Известно, что 17 февраля местная жительница одного из частных домов в станице Тенгинской нашла ребенка на своем участке с закрепленной к голени металлической цепью. При этом сам мальчик обвиняет в произошедшем приемную мать. Начальница отдела по вопросам семьи и детства Усть-Лабинского района Ольга Гребенюкова, в свою очередь, эту информацию опровергает.

Как рассказала Гребенюкова изданию «Кубань Информ», подросток играл со старшим 19-летним братом, который также до наступления совершеннолетия являлся приемным ребенком.

«Он взял цепь, накинул на ногу, мальчику что-то не понравилось, он убежал с этой цепью», — пояснила эксперт.

Сообщается, что после случившегося еще пять приемных детей, которые находятся на иждивении семьи, направлены в реабилитационный центр.

Несмотря на положительную характеристику приемных родителей, специалисты намерены дать оценку условий жизни мальчика и проверить работу должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

В январе в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении многодетных родителей, державших 13-летнюю дочь на цепи якобы в воспитательных целях. По данным следствия, в период с мая по июль 2022 года они, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывали девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

Происшествия,Следственный комитет,
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