Страйкбольные шары с горохом обнаружены в одном из пакетов на территории посольства Швейцарии в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.
"В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что посольство Швейцарии в центре Москвы оцепили из-за обнаружения пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5.
На месте работают саперы и сотрудники полиции. Посольство Швейцарии отказалось ТАСС комментировать эту информацию.