"В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз", - сказал собеседник агентства.