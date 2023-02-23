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24 минуты назад

В одном из пакетов у посольства Швейцарии в Москве оказались страйкбольные шары

ТАСС

Страйкбольные шары с горохом обнаружены в одном из пакетов на территории посольства Швейцарии в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время найдены два подозрительных пакета с предметами, похожими на гранаты. Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посольство Швейцарии в центре Москвы оцепили из-за обнаружения пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5.

На территории посольства Швейцарии в Москве нашли подозрительный пакет

На месте работают саперы и сотрудники полиции. Посольство Швейцарии отказалось ТАСС комментировать эту информацию.

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