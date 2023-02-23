Минобороны назвало причину падения Су-25 в Белгородской области

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области из-за технической неисправности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Отмечается, что первым о катастрофе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пресс-службе пояснили, что штурмовик рухнул на окраине села. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет, разрушений также нет.

Пилот Су-25 успел катапультироваться, но при приземлении получил травмы, несовместимые с жизнью. За его телом прибыл военный вертолет.