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28 минут назад

Минобороны назвало причину падения Су-25 в Белгородской области

Илья Родин

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области из-за технической неисправности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минобороны назвало причину падения Су-25 в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что первым о катастрофе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пресс-службе пояснили, что штурмовик рухнул на окраине села. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет, разрушений также нет.

Пилот Су-25 успел катапультироваться, но при приземлении получил травмы, несовместимые с жизнью. За его телом прибыл военный вертолет.

В Белгородской области упал самолет Минобороны

По данным агентства, причиной катастрофы штурмовика стала техническая неисправность.

Происшествия,Армия,Вячеслав Гладков,
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