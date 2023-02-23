В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 4,7

Вблизи поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области зафиксировано землетрясение, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,7, передает РИА «Новости».
В МЧС уточнили, что сейсмособытие зарегистрировано в 21 километре от Алыгджера и в 323 километрах от Канска. Сообщается, что в эпицентре магнитуда составляла 6,3 балла.
EMSC добавляет, что землетрясение произошло на глубине в 10 километров.
Жертв и разрушений нет, объекты инфраструктуры работают штатно.
Ранее в четверг на территории Таджикистана, в районе границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3.