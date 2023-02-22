Россиянка устроила резню в смоленском общежитии

В Смоленске 38-летняя местная жительница зарезала 53-летнюю знакомую и ранила заступившегося за нее мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области. Инцидент произошел 19 февраля в квартире общежития на улице Соболева. По данным следствия, в тот день женщины распивали алкоголь.

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Во время застолья россиянки поссорились, и младшая из них дважды ударила ножом старшую в грудь. Во время происшествия в комнату зашел собственник квартиры, который попытался оттащить агрессивную женщину. В итоге россиянка ранила его в шею.

"Мужчина смог вызвать сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — рассказали в пресс-службе ведомства.