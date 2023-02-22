В Энергодаре Запорожской области найден крупный тайник с оружием

Правоохранители в городе Энергодаре Запорожской области обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщают в Telegram-канале администрации города.

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Указывается, что российские силовики нашли 16 автоматов Калашникова и 20 ящиков с патронами. Тайник был закопан глубоко в землю. По данным канала, схрон готовился для диверсионной деятельности в городе.

Спецслужбы продолжают обеспечивать безопасность в черте города, отмечается в публикации.

Ранее сотрудники полиции при участии представителей Росгвардии выявили в Энергодаре тайник с автоматами и гранатами в гараже участника силовой операции Киева в Донбассе.

На территории гаража обнаружено три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и ряд других вооружений. Также стражи порядка обнаружили почти 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм и форму Вооруженных сил Украины (ВСУ).