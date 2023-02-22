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1 час назад

Жители Кубани обнаружили закованного в цепь 15-летнего мальчика

Газета.Ru

В Краснодарском крае семья обнаружила на своем участке 15-летнего подростка, закованного в цепь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Жители Кубани обнаружили закованного в цепь 15-летнего мальчика
Фото: FreepikFreepik

Инцидент произошел 17 февраля на территории одного из частных в станице Тенгинской. Шокированные местные жители сразу сообщили о ребенке с закрепленной на голени металлической цепью в полицию.

Оказалось, мальчик воспитывается в приемной семье. Сейчас в отношении его приемных родителей возбудили уголовное дело.

"В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что житель Приморья пойдет под суд за издевательства над восьмилетним племянником: мужчина более двух месяцев держал сироту на цепи.

Происшествия,Следственный комитет,
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