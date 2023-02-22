Жители Кубани обнаружили закованного в цепь 15-летнего мальчика

В Краснодарском крае семья обнаружила на своем участке 15-летнего подростка, закованного в цепь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Инцидент произошел 17 февраля на территории одного из частных в станице Тенгинской. Шокированные местные жители сразу сообщили о ребенке с закрепленной на голени металлической цепью в полицию.
Оказалось, мальчик воспитывается в приемной семье. Сейчас в отношении его приемных родителей возбудили уголовное дело.
"В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что житель Приморья пойдет под суд за издевательства над восьмилетним племянником: мужчина более двух месяцев держал сироту на цепи.