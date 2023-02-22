Жители Кубани обнаружили закованного в цепь 15-летнего мальчика

"В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства", — рассказали в пресс-службе ведомства.