Массовая драка подростков произошла в столичном ТЦ

В московском ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка подростков. По предварительным данным, участники потасовки серьезных травм не получили. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что массовая драка захватила весь «Авиапарк». Молодые люди бились «на всех этажах ТЦ, во всех его уголках и во всех возможных форматах». Об одного из подростков его оппонент даже «сломал поднос».

Причиной конфликта предположительно стало то, что одной компании не понравилось, как одеты ребята из другой группы.

По данным канала, охранники торгового центра не вмешивались в конфликт.

Напомним, что «Авиапарк» является одним из самых крупных торговых центров в Европе. В нем располагаются 350 бутиков, 50 ресторанов и кафе, современный кинотеатр.