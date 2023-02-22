В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
50 минут назад

Массовая драка подростков произошла в столичном ТЦ

Илья Родин

В московском ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка подростков. По предварительным данным, участники потасовки серьезных травм не получили. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Массовая драка подростков произошла в столичном ТЦ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что массовая драка захватила весь «Авиапарк». Молодые люди бились «на всех этажах ТЦ, во всех его уголках и во всех возможных форматах». Об одного из подростков его оппонент даже «сломал поднос».

Причиной конфликта предположительно стало то, что одной компании не понравилось, как одеты ребята из другой группы.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития

По данным канала, охранники торгового центра не вмешивались в конфликт.

Напомним, что «Авиапарк» является одним из самых крупных торговых центров в Европе. В нем располагаются 350 бутиков, 50 ресторанов и кафе, современный кинотеатр.

Ранее сообщалось, что в ночном баре «Хмель и солод» в Северном Бутово произошла массовая драка. Один из ее участников был нокаутирован пивной кружкой.

Происшествия,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий