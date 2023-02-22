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1 час назад

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстрелах приграничных районов со стороны ВСУ

Газета.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстрелах приграничных районов в регионе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Курский губернатор сообщил об обстрелах приграничных районов со стороны ВСУ
Фото: Телеграм-канал «turchak_andrey»Телеграм-канал «turchak_andrey»

«Около 16 прилётов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Также он отметил, что не менее восьми попаданий было зафиксировано по территории сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района, при этом никто не пострадал. Получили повреждения производственные строения.

Накануне Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли приграничный Глушковский район российского региона.

19 февраля Старовойт сообщал об обстреле села Горналь Суджанского района.

17 февраля он заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные села Горналь и Гуево Суджанском районе.

Происшествия,Роман Старовойт,
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