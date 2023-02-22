Мужчина скончался после молитвы в волгоградском соборе

Посетитель собора Александра Невского в Волгограда умер после молитвы перед иконой, сообщает V1.RU со ссылкой на руководителя Центрального СО Владимира Сурова. По его словам, у 75-летнего мужчины случился сердечный приступ, он упал и получил черепно-мозговую травму.

Установлено, что мужчине стало плохо с сердцем. Но умер он не от этого. Причиной смерти по результатам вскрытия определена черепно-мозговая травма, полученная при падении в церкви, — сказал Суров.

По данным СМИ, трагедия произошла около семи утра. Мужчина подошел к иконам, помолился, перекрестился и упал на пол. Прихожане вызвали скорую и пытались своим силами помочь пенсионеру до приезда медиков, однако он скончался.

V1.RU сообщает, что погибший не имел регистрации и определенного места жительства.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге был найден труп 49-летнего мужчины с пробитой головой. На одном из тренажеров на детской площадке также были обнаружены следы крови.