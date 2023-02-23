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1 час назад

Назван округ-лидер по числу квартирных краж в Москве

Мослентаиещё 1

Округ-лидер по числу квартирных краж в Москве в январе 2023 года назвала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, больше всего таких преступлений произошло на территории ТиНАО.

Назван округ-лидер по числу квартирных краж в Москве
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Стало известно, что из 23 подобных преступлений, зарегистрированных в городе за указанный период, на Новую Москву приходится 12.

По словам Нефедовой, это связано с плотностью застройки на территории округа, а также с большим количеством частного сектора. Она уточнила, что зимой люди часто уезжают из частных домов, а преступники выбирают для атаки именно те жилища, в которых давно не было хозяев.

Ранее нестандартный способ защитить от кражи вещи, оставленные в подъезде, нашла жительница северо-востока Москвы.

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