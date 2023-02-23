Назван округ-лидер по числу квартирных краж в Москве

Округ-лидер по числу квартирных краж в Москве в январе 2023 года назвала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, больше всего таких преступлений произошло на территории ТиНАО.

По словам Нефедовой, это связано с плотностью застройки на территории округа, а также с большим количеством частного сектора. Она уточнила, что зимой люди часто уезжают из частных домов, а преступники выбирают для атаки именно те жилища, в которых давно не было хозяев.