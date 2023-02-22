В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Трансгендера Катерину Майерс, экс-капитана ФСБ, задержали в Москве

Газета.Ruиещё 1

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали экс-капитана ФСБ Александру Чумакову, которая является трансгендерной женщиной. Об этом сообщает "Осторожно, Media".

Сменившего пол экс-сотрудника ФСБ задержали в Москве
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

О задержании за попытку покинуть территорию РФ в декабре 2022 года рассказала близкая подруга Майерс. Тогда россиянка, известная до трансгендерного перехода как Александр Чумаков, хотела выехать на отдых в Мексику.

Однако, согласно законодательству, ей запрещено покидать страну как носителю гостайны до 2026 года. Тогда Майерс 10 часов пробыла в зоне пограничного контроля в аэропорту Домодедово.

По словам подруги Майерс, 22 февраля в половину восьмого утра к экс-сотруднице ФСБ пришли с обыском. Правоохранители изъяли у женщины личный дневник, протоколы заседаний со службы, ЛГБТ-литературу и флакон с гормонами.

Сейчас трансгендер находится в здании Следственного управление ФСБ. Со слов приятельницы, в отношении Майерс возбудили уголовное дело.

Ранее офицер ФСБ Александр Чумаков, сменивший пол, рассказал о травле со стороны сослуживцев.

Происшествия,Александр Чумаков,Аэропорт Домодедово,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий