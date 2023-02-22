Сменившего пол экс-сотрудника ФСБ задержали в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали экс-капитана ФСБ Александру Чумакову, которая является трансгендерной женщиной. Об этом сообщает "Осторожно, Media".

Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

О задержании за попытку покинуть территорию РФ в декабре 2022 года рассказала близкая подруга Майерс. Тогда россиянка, известная до трансгендерного перехода как Александр Чумаков, хотела выехать на отдых в Мексику.

Однако, согласно законодательству, ей запрещено покидать страну как носителю гостайны до 2026 года. Тогда Майерс 10 часов пробыла в зоне пограничного контроля в аэропорту Домодедово.

По словам подруги Майерс, 22 февраля в половину восьмого утра к экс-сотруднице ФСБ пришли с обыском. Правоохранители изъяли у женщины личный дневник, протоколы заседаний со службы, ЛГБТ-литературу и флакон с гормонами.

Сейчас трансгендер находится в здании Следственного управление ФСБ. Со слов приятельницы, в отношении Майерс возбудили уголовное дело.