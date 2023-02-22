В Подмосковье двое детей обварились кипящим маслом

В Подмосковье двое малолетних детей обварились кипящим маслом из фритюрницы. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Коломенском городском округе. Мать детей собиралась готовить ужин и поставила устройство греться на плиту. Когда женщина отошла, чтобы взять продукты, ее трехлетний сын потянул за электрический провод. В результате фритюрница опрокинулась на ребенка и его шестимесячного брата.

Старший ребенок получил 60 процентов ожогов тела — мальчик до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации. У младшего врачи зафиксировали ожоги головы, лица и живота I-II степени. Ребенок вместе с матерью продолжает оставаться в больнице. По факту травмирования детей сотрудники правоохранительных органов начали проверку.