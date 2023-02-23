В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Борисовка в Белгородской области погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков .

«В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения», — написал губернатор, добавив, что дочери погибшей медики оказали помощь на месте.

Гладков также сказал, что еще один снаряд разрушил второй дом. В здании этот момент никто не находился. Еще два частных домовладения были повреждены осколками: у них посечены кровля, фасады, а также выбиты окна. Помимо этого, было повреждено газоснабжение.