У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы в Москве нашли огромный долг

У завода «Москабель», отвечавшего за безопасность гостиницы «МКМ», которая использовалась как общежитие, нашли многомилионный долг. Как сообщает Telegram-канал 112, предприятие не выплатило налоги за 2019 год на сумму в 78 млн рублей.

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В день пожара в здании на Международной улице в Москве в отношении генерального директора организации Павла Морякова возбудили уголовное дело. Ему вменяют неуплату налогов в особо крупном размере за 2019 год. По информации следствия, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных компаний руководство завода указало ложные сведения в налоговых декларациях, укрывшись от уплаты положенных налогов.

Напомним, что возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля. В результате происшествия семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 11 пострадали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сотрудникам МЧС удалось спасти 50 жильцов. Как уточняли в пресс-службе столичного управления СК, все жертвы погибли от отравления угарным газом.