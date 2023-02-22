ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства по Тюменской области, силовики задержали местного жителя с поличным.

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По данным следствия, мужчина является идейным противником проведения специальной военной операции на Украине. Он запланировал поджоги и иные действия для вывода из строя релейных шкафов с аппаратурой систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

После этого житель Нижневартовска купил «необходимые для реализации замысла средства» и выдвинулся на заранее выбранный для противоправных действий участок железнодорожных путей, где его и задержали.