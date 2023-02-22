В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
33 минуты назад

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в Нижневартовске

Никита Бородкин

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства по Тюменской области, силовики задержали местного жителя с поличным.

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, мужчина является идейным противником проведения специальной военной операции на Украине. Он запланировал поджоги и иные действия для вывода из строя релейных шкафов с аппаратурой систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

После этого житель Нижневартовска купил «необходимые для реализации замысла средства» и выдвинулся на заранее выбранный для противоправных действий участок железнодорожных путей, где его и задержали.

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной станции

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Покушение на совершение диверсии»). Расследование и установление обстоятельств происшествия продолжается.

Происшествия,ФСБ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий