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7 минут назад

Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током

Lenta.ru

Десятиклассник из Дагестана поспорил с братом, получил удар электрическим током, упал с крыши и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 21 февраля в селе Тагиркент-Казмаляр в Магарамкентском районе. Школьник возвращался домой вместе с братом после тренировки по вольной борьбе. Подростки поспорили, кто из них сможет забраться на железнодорожную остановку.

Десятиклассник залез на крышу постройки и задел линию электропередачи. Мальчика ударило током, он упал вниз головой и скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что житель Уфы поспорил с приятелем и проглотил два 8-сантиметровых гвоздя. В результате мужчина попал в больницу и чуть не умер. Врачам пришлось удалить около половины толстой кишки пациента.

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