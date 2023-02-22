Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током

Десятиклассник из Дагестана поспорил с братом, получил удар электрическим током, упал с крыши и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Инцидент произошел 21 февраля в селе Тагиркент-Казмаляр в Магарамкентском районе. Школьник возвращался домой вместе с братом после тренировки по вольной борьбе. Подростки поспорили, кто из них сможет забраться на железнодорожную остановку.

Десятиклассник залез на крышу постройки и задел линию электропередачи. Мальчика ударило током, он упал вниз головой и скончался от полученных травм.